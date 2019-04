Trump og Kim viser vilje til nyt topmøde

Kim Jong-un vil have Trump til at tage "modige beslutninger", inden de mødes til et tredje topmøde.

Både USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-un, vil gerne mødes igen til et tredje topmøde.

Det giver de hver især udtryk for og betegner begge deres forhold til hinanden som "fremragende".

Men et nyt topmøde er ikke nødvendigvis lige på trapperne.

Den nordkoreanske leder giver USA en frist året ud til at fremsætte betingelser, som begge sider kan acceptere.

Fredag sagde Kim Jong-un i en tale til parlamentet i Nordkorea, at han vil "vente tålmodigt" året ud på, at USA tager "modige beslutninger" om forhandlingerne mellem dem.

Han tilføjer, at hans forhold til Trump fortsat er "fremragende" på trods af, at der ikke kom noget ud af det seneste møde mellem dem.

Det har fået Trump til tasterne på Twitter, hvor han skriver, at hans forhold til Kim "fortsat er meget godt, og måske vil betegnelsen fremragende være mere præcist".

Han tilføjer, at et tredje topmøde mellem dem "vil være godt".

Formålet med et nyt møde skal være at drøfte Nordkoreas omstridte atomvåbenprogram og en lempelse af de amerikanske sanktioner mod landet.

- Jeg ser frem til den dag, og den kan komme snart, hvor atomvåben og sanktioner kan fjernes, og så se Nordkorea blive et af de mest fremgangsrige lande i verden!, skriver Trump.

Det seneste møde mellem de to ledere fandt sted i februar. Det fik en brat afslutning og endte uden resultater.

Efterfølgende lød der en del skarp retorik fra Nordkorea mod amerikansk side.

USA kræver en "endelig og fuldt verificeret atomafrustning" og sagde efter topmødet i februar, at Nordkorea ikke viste vilje til at tage de skridt, der skal til, for at de amerikanske sanktioner bliver lempet.

/ritzau/dpa