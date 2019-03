Trump og muren mod Mexico

Et af Donald Trumps mest markante valgløfter var at bygge en mur langs USA's grænse til Mexico for at stoppe ulovlig indvandring og narkosmugling.

* Trump sagde oprindeligt, Mexico skulle betale for at bygge muren, men det har mexicanerne kategorisk afvist.

* Præsidenten krævede mindst 5,7 milliarder dollar til opførelsen af muren.

* Da der i marts blev indgået en budgetaftale, endte Trump dog med blot at få 1,6 milliarder dollar.

* Mange af de penge skulle også gå til at reparere det grænsehegn, der allerede er på cirka 1100 kilometer af grænsen.

Kilder: AP, Reuters og The Telegraph.

/ritzau/