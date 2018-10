Trump og Nordkoreas Kim skal mødes igen

USA's udenrigsminister har været i Pyongyang og taler om et godt møde med Nordkoreas leder, Kim Yong-un.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har søndag besøgt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Pyongyang.

Pompeo og Kim har ifølge det sydkoreanske præsidentkontor aftalt, at Kim og USA's præsident, Donald Trump, skal mødes igen "så hurtigt som muligt", skriver Reuters.

Det bliver i givet fald anden gang, at de to ledere mødes.

Trump og Kim mødtes første gang i juni i Singapore.

- Pompeo havde et godt møde med formand Kim i dag i Pyongyang. Der blev gjort fremskridt i Singapore-aftalerne. Jeg ser frem til at se formand Kim igen i den nærmeste fremtid, skriver Trump på det sociale medie Twitter.

Singapore-aftalerne er de aftaler, som Trump og Kim underskrev i juni, da de mødtes første gang.

De aftalte blandt andet tiltag, der skal tage spændingerne ud af den koreanske konflikt.

Kim lovede i Singapore, at Nordkorea vil demontere sit atomprogram, men USA har haft svært ved at se konkrete handlinger, der bakker Kims løfte op.

Men søndag siger Pompeo, at hans besøg i Pyongyang, hans fjerde, er "endnu et skridt fremad" mod demontering af atomprogrammet.

Han siger også, at han har haft en "god og produktiv samtale" med Kim.

Under mødet blev de enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal drøfte processen med at demontere atomprogrammet og få et nyt topmøde mellem Trump og Kim i stand.

Samtidig siger det amerikanske udenrigsministerium, at Kim har inviteret inspektører til at besøge Punggye Ri, der er et område for atomtest. Her kan inspektørerne få lejlighed til at bekræfte, at stedet er "uopretteligt demonteret", siger ministeriet, at Kim har sagt.

Meldingerne fra Sydkorea lyder optimistiske efter søndagens møde, men Pompeo synes at indtage en lidt mere forsigtig holdning.

- Som præsident Trump siger, der er mange skridt på vejen, og i dag har vi taget et af dem.

Forholdet mellem Nordkorea og Sydkorea har været køligt i det meste af en menneskealder.

I 1950 kom det til krig, der blev standset med en våbenhvile i 1953. Denne våbenhvile er fortsat i kraft.

Sydkorea er allieret med USA, mens Nordkorea er et stalinistisk diktatur, hvis nærmeste - og måske eneste - ven er det store naboland Kina.

/ritzau/