Trump om klimaforandringer: Det bliver køligere - bare vent

Under besøg i katastroferamt Californien fortæller guvernør til præsidenten, at klimaforandringer er reelle.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, fortæller præsident Donald Trump, at klimaforandringer er en realitet.

Men Trump siger under et besøg i staten, der er voldsomt ramt af skov- og naturbrande, at Jorden er ved at køle af. Og klimaeksperterne har endnu ikke fundet ud af det.

Trump har blandt andet besøgt byen Paradise, som har været hårdt ramt af de store skovbrande.

- Noget er sket med den måde, som er verden er skruet sammen på, siger Newsom til gæsten fra Det Hvide Hus.

- Klimaforandringer er reelle, og det gør dette værre, siger han om de store skovbrande i Californien og delstaterne Oregon og Washington på USA's vestkyst.

Trump modsiger ikke Newsoms ord om klimaforandringerne.

Men lidt efter på et andet sted under hans besøg, hvor han mødes med samme vurdering om klimaet som Newson, svarer han:

- Det er begyndt at blive køligere, vent bare og se.

- Jeg tror ikke videnskaben ved det.

Trump skal under sit besøg i det nordlige Californien mødes med brandfolk og andre redningsfolk.

Brandene i de tre delstater har været meget voldsomme. Hundredtusinder af borgere har været opfodret til at lade sig evakuere.

Men efter fire dages intens varme og kraftige vinde fra øst, blev det noget køligere i weekend, da der begyndte at blæse en sval vind ind fra Stillehavet.

34 mennesker er foreløbig meldt omkommet i flammerne, og over 30.000 brandfolk har været indsat for at nedkæmpe brandene.

