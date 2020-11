Trump om valgsvindel: Vi har alle beviserne

Domstolen vil ikke tillade, at beviserne for valgsvindel fremlægges, siger Donald Trump.

USA’s præsident, Donald Trump, beklager sig søndag endnu en gang over, at domstolene i nogle af valgets nøglestater ikke vil følge op på de søgsmål om valgsvindel, som han ønsker at få behandlet.

Det sker i et tv-interview med Fox News, som er præsidentens første siden præsidentvalget 3. november.

– Vi forsøger at fremlægge beviserne, og dommerne vil ikke lade os gøre det, siger han.

Trump har endnu ikke villet erkende sit valgnederlag.

Det er på trods af, at alle USA’s store tv-stationer har udråbt demokraten Joe Biden som en klar vinder. Blandt dem Fox News.

– Vi har så mange beviser, gentager Trump som støtte for sin opfattelse af, at der er foregået valgsvindel.

Blandt nøglestaterne er det kun Wisconsin, der mangler at certificere resultatet.

Søndag aften dansk tid giver en genoptælling af stemmerne i to store amter i Wisconsin Biden yderligere 87 stemmer, så han ifølge avisen Milwaukee Journal Sentinel vinder staten med 20.695 flere stemmer end Trump. Resultatet ventes at blive certificeret tirsdag.

Trump-kampagnen, der krævede genoptællingen i de to amter, måtte selv betale for den. Det har kostet tre millioner dollar (18,7 millioner kroner).

– Jeg ville gerne kunne indbringe en stor og smuk stævning, siger Trump.til Fox News.

– Vi har edsvorne erklæringer, vi har hundreder og atter hundreder af edsvorne erklæringer, hævder han.

I delstaten Pennsylvania har Biden ifølge den endelige optælling og certificering fået 81.000 flere stemmer end Trump.

Her har Trump og hans advokater forsøgt to veje: Enten at få erklæret dele af de mange brevstemmer erklæret ugyldige, eller at få samtlige 6,9 millioner afgivne stemmer i staten skrottet.

I det sidste tilfælde skulle det så være staten Pennsylvanias kongres, som skulle udpege vinderen.

Men lørdag afviste Pennsylvanias højesteret enstemmigt begge søgsmål fra Det Hvide Hus, rapporterer AFP.

Trump og hans advokat, Rudy Giuliani, har gentagne gange erklæret, at de ønsker, at USA’s højesteret behandler anklagerne om valgsvindel. Men føderale domstoles blanke afvisning af næsten alle præsidentens beskyldninger gør det meget usandsynligt, at højesteretten vil blande sig.

/ritzau/