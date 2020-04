Trump ønsker hurtig godkendelse af Remdesivir som coronakur

FDA kan have planer om at udstede en hasteautorisation til brug af Remdesivir til behandling af coronavirus.

Den amerikanske styrelse for fødevarer og medicin (FDA) skal arbejde så hurtigt som muligt frem mod en mulig godkendelse af lægemidlet Remdesivir som behandling mod coronavirus.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, sent onsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at Trumps virusekspert tidligere onsdag sagde, at Remdesivir virker godt på coronapatienter.

- Remdesivir har en signifikant og positiv effekt på at afkorte sygdomsforløbet. Dette viser, at Remdesivir kan blokere virusset, sagde Anthony Fauci ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han er direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA og en af Trumps rådgivere under coronakrisen.

Udtalelserne fra Trump og Fauci kommer i kølvandet på offentliggørelsen af et amerikansk studie, der viser, at personer smittet med coronavirus kommer sig 31 procent hurtigere, hvis de modtager Remdesivir.

Samtidig viser det en lavere dødelighed, der falder fra 11 til 8 procent, hvis patienterne modtager behandling med Remdesivir frem for placebobehandling.

Studiet er foretaget af det amerikanske National Institutes of Health (NIH), men er et globalt studie, der også har dansk deltagelse.

The New York Times skriver onsdag, at FDA har planer om at udstede en såkaldt hasteautorisation til brug af lægemidlet til behandling af coronavirus.

Anthony Fauci sammenligner opdagelsen med kampen for at udvikle hiv-medicin i 1980'erne. Dengang deltog Fauci selv i kapløbet.

- Det ligner situationen for 34 år siden i 1986, da vi kæmpede for at finde lægemidler til hiv-behandling, men ikke havde nogen, siger han ifølge AFP.

Ifølge Anthony Facu er Gilead nu i dialog med sundhedsmyndighederne i USA om at få lov til at bruge Remdesivir til de mest trængende patienter.

/ritzau/