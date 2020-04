Trump ønsker USA's økonomi genåbnet med et stort brag

Det kan først lade sig gøre at genåbne økonomien, når USA er på en nedadgående viruskurve, siger Trump.

USA's præsident, Donald Trump, ser gerne, at den amerikanske økonomi bliver genåbnet med et brag. Men før det kan ske, er det daglige dødstal nødt til at være faldende.

Det siger han på sin daglige pressebriefing i Det Hvide Hus om coronavirussituationen i USA onsdag aften lokal tid.

På samme pressebriefing siger Trump, at USA's Centre for Sygdomskontrol senere onsdag vil offentliggøre retningslinjer, der skal sikre, at essentielle arbejdere kan udføre deres job efter at være blevet eksponeret for virusset.

Donald Trump undlader at give en tidsramme for en genåbning af økonomien, men tirsdag sagde hans nærmeste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, at en genåbning er mulig inden for mellem fire og otte uger.

Trump søger genvalg ved præsidentvalget 3. november og ønsker at få økonomien i gang igen så hurtigt som muligt.

Dog opfordrer hans sundhedsfaglige rådgivere til at udvise forsigtighed. De peger på, at det kan føre til et nyt udbrud, hvis folk vender tilbage til en følelse af normalitet for tidligt.

På onsdagens pressemøde siger Trump, at økonomien kan blive genåbnet i faser, men at "det ville være dejligt at genåbne den med et stort brag" - et såkaldt big bang.

I samme ombæring understreger han:

- Men vi er nødt til at befinde os på en nedadgående kurve, før det kan ske.

Derudover siger præsidenten, at han vil lytte til eksperternes råd omkring den videre proces.

/ritzau/Reuters