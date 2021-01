Trump opfordrer til ro efter meldinger om nye protester

Jeg beder alle amerikanere om at hjælpe med at løse spændinger, siger præsident Trump i en erklæring.

USA's præsident, Donald Trump, opfordrer til, at temperamenterne i landet falder til ro.

Det gør han i en erklæring offentliggjort af Det Hvide Hus.

- I lyset af meldinger om flere demonstrationer opfordrer jeg til, at der ikke må være vold, ikke må begås forbrydelser og ikke er nogen vandalisme af nogen art.

- Det er ikke, hvad jeg står for - og ikke hvad Amerika står for. Jeg beder alle amerikanere om at hjælpe med at løse spændingerne og få temperamenterne til at falde til ro. Tak, siger Trump i erklæringen.

Tidligere har Trump ofte leveret sine budskaber på sociale medier, særligt Twitter. Men han er blevet udelukket fra sociale medier som Facebook og Twitter efter urolighederne ved og i Kongressen onsdag i sidste uge.

Og hans opfordring onsdag er således via en erklæring fra Det Hvide Hus.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har tidligere advaret om, at der er planer om væbnede protester i USA forud for indsættelsen af Joe Biden som præsident den 20. januar.

Politiet i Washington D.C. har onsdag oplyst, at Nationalgarden vil stille med mere end 20.000 mand til at holde vagt ved indsættelsesceremonien.

Trumps erklæring er udgivet, samtidig med at medlemmerne af Repræsentanternes Hus debatterer, om Trump skal stilles for en rigsret for at have opildnet til oprør ved Kongressen.

De ventes at stemme for at indlede en rigsretssag mod præsidenten, da Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus.

Det er Kongressens andet kammer, Senatet, der skal tage stilling til, om Trump skal erklæres skyldig eller ej. Det kræver to tredjedeles flertal i Senatet at afsætte præsidenten.

I Senatet er magtbalancen 50-50 mellem Demokraterne og Republikanerne.

Dermed skal mindst 17 republikanere vende Trump ryggen, hvis den afgående præsident skal dømmes.

Onsdag i sidste uge talte Trump til tusindvis af sine tilhængere ved en demonstration i Washington D.C.

Her opfordrede han dem til at marchere mod kongresbygningen, hvor Kongressen var i gang med at bekræfte demokraten Joe Biden som sejrherre ved præsidentvalget.

Det endte med, at flere af demonstranterne tiltvang sig adgang til Kongressen, hvilket standsede bekræftelsesproceduren midlertidigt. Fem mennesker døde i forbindelse med uroen.

/ritzau/