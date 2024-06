Trump opretter TikTok-profil efter forsøg på forbud mod mediet

Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump er kommet på det sociale medie TikTok.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere præsident har lørdag aften lokal tid lagt en 13 sekunder lang video op på platformen, hvor han hilser på fans ved en MMA-kamp i den amerikanske delstat New Jersey.

Klokken 10 dansk tid har profilen allerede 450.000 følgere.

Det sociale medie bruges til deling af korte videoer og er inden for få år blevet enormt populært i både USA og Europa. Men i 2020, da Trump selv var præsident, så han ikke på mediet med milde øjne.

Han forsøgte at lave et forbud mod TikTok, men fik ikke lov at de amerikanske domstole.

Siden da har han skiftet holdning til spørgsmålet, hvilket også nu står klart med ekspræsidentens egen profil på platformen.

Trump mener dog stadig, at datasikkerheden skal være bedre.

Den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, har også taget kampen op mod det sociale medie.

I april underskrev han en ny lov, der kræver, at kinesiske Bytedance, der står bag appen, sælger sin amerikanske afdeling inden for ni måneder. Ellers bliver TikTok, som ifølge selskabet selv har 170 millioner brugere i USA, gjort forbudt i landet.

Loven er vedtaget på grund af amerikanske politikeres bekymring for, om ByteDance deler amerikanernes data med det kinesiske styre - eller måske ligefrem giver mulighed for at overvåge dem.

Selskabet har hovedkvarter i Kinas hovedstad, Beijing.

ByteDance har lagt sag an ved en amerikansk appeldomstol for at blokere loven.

Ifølge ByteDance er loven i strid med den amerikanske forfatning på en række forskellige punkter, herunder retten til at ytre sig.

Desuden er det i praksis ikke muligt at frasælge de amerikanske aktiviteter, mener ByteDance.

Et forbud er derfor uundgåeligt, hvis ikke loven bliver omstødt, lyder det.

