Trump optrapning af handelskrige vil dominere G7-topmøde

Handelskrige, brexit, Iran, økonomisk afmatning samt Brasiliens afbrænding af regnskov vil dominere topmøde.

Forud for G7-landenes møde i weekenden i Biarritz har præsident Donald Trump truet sine franske værter med nye toldafgifter på vin. Dette er en understregning af, at handelskrig vil blive et dominerende emne på topmødet for de store industrilande.

Under møderne i den mondæne turistby vil der både være fokus på handelskrigen mellem USA og Kina og mellem USA og EU samt på brexit, atomaftalen med Iran, risikoen for økonomisk afmatning på globalt plan samt Brasiliens uhæmmede afbrændinger af regnskov.

- Jeg tror, at vi få et meget givende topmøde, hedder det i en erklæring fra Trump forud for topmødet.

Sidste års G7-topmøde i Quebec blev overskygget af et bittert opgør mellem den amerikanske præsident og topmødeværten Justin Trudeau, Canadas premierminister.

G7-topmøder var tidligere uformelle og forholdsvist hyggelige topmøder, hvor lederne af verdens rigeste lande kunne slappe af og tale ærligt om de største internationale problemer.

Men mørke skyer er trukket op, og Trump er taget til topmøde efter at have varslet en forhøjelse af både eksisterende toldsatser og indførelse af ny told på kinesiske varer.

Varer fra Kina for 250 milliarder dollar, der i dag er pålagt told på 25 procent, vil fremadrettet skulle toldbelægges med 30 procent fra den 1. oktober.

Den varslede told på varer fra Kina for yderligere 300 milliarder dollar på ti procent vil fra 1. september blive hævet til 15 procent.

Meldingen kommer, i kølvandet af at Kina som modsvar på amerikansk told varslede tariffer på amerikanske varer for 75 milliarder dollar.

- Kina kommer til at bløde for det. Vores økonomi er strålende. Vi har en kontrovers med Kina, og vi kommer til at vinde, siger han.

Men der er på forhånd lagt en dæmper på stemningen ved topmødet. Situationen er ikke forbedret af Trumps udmelding om, at franske vine vil blive belagt med nye afgifter som straf for afgifter på amerikansk it-giganter som Google.

USA har umiddelbart før topmødet lagt op til, at G7 atter skal udvides til at blive G8, hvilket betyder, at Rusland igen skal ind i varmen, efter at det blev smidt ud i 2014, efter Vladimir Putin besluttede at invadere Krim.

Topmødet ventes også blive stærkt præget af den britiske premierminister Boris Johnsons kamp for at styre brexit. Han vil formodentligt møde mere varme hos Trump end hos forbundskansler Angela Merkel og præsident Emmanuel Macron.

Der ventes også at blive uro i byens gader, hvor klimaaktivister har allieret sig med de efterhånden meget erfarne demonstranter i den franske oprørsbevægelse De Gule Veste.

