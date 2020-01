Trump optrapper sanktioner over for Iran

Trump fastslår, at USA ikke ønsker at bruge militær magt i Iran-krisen, men vil bruge flere sanktioner.

USA's præsident, Donald Trump, optrapper sanktionerne mod Iran. Han siger, at Iran er heldig, fordi ingen amerikanske soldater blev dræbt ved angreb på baser i Irak natten til onsdag.

- Der skete kun begrænsede materielle skader, siger Trump og fastslår, at USA ikke ønsker at bruge militær magt, men vil bruge kraftige økonomiske sanktioner.

Trump siger samtidig, at verdens stormagter må støtte en indsats over for Iran, som skal sikre, at landet ikke udviklinger atomvåben og afstår fra at støtte terrorisme.

Den amerikansk præsident siger videre, at Nato må spille en øget rolle i denne krise og blive mere involveret i processen i Mellemøsten.

/ritzau/