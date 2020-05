Trump overvejer at holde afstand til Pence

På pressemøde antyder Trump, at vicepræsident Pence er i karantæne - uden dog at sige det direkte.

USA's præsident, Donald Trump, vil måske begrænse kontakten til vicepræsident Mike Pence.

Det fortæller Trump på et pressemøde mandag i Det Hvide Hus ifølge AFP.

Meldingen kommer, efter at vicepræsident Mike Pences pressemedarbejder og en af Trumps personlige tjenere, der blandt andet har serveret mad for den 73-årige præsident, er konstateret smittet.

- Det må han og jeg snakke om, svarer Trump ifølge AFP, da han bliver spurgt, om han vil indskrænke kontakten til vicepræsidenten.

Trump antyder også, at Pence er i en form for karantæne uden at sige det direkte.

- I løbet af denne karantæneperiode vil vi sandsynligvis tale. Jeg har ikke set ham siden da. Vi kan tale i telefon.

- Han blev testet negativ, så det er vi nødt til at forstå, men han er i kontakt med mange folk, siger Trump.

Pences talsmand, Devin O'Malley, har dog afvist, at vicepræsidenten er gået i selvisolation. Det gjorde han, efter at Bloomberg News mandag skrev, at det var tilfældet.

/ritzau/