Trump overvejer indrejseforbud for virusramte amerikanere

Ifølge en topembedsmand arbejder USA på at stoppe coronaramte amerikanere fra at rejse ind i landet.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at forhindre amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i landet i at vende hjem til USA, hvis de mistænkes for at være smittet med coronavirus.

Det siger en ledende embedsmand i regeringen natten til tirsdag dansk tid.

Ifølge embedsmanden arbejder præsidentens administration på et forslag, der vil give regeringen bemyndigelse til at blokere personer fra at rejse ind i landet.

Men kun hvis der er en "rimelig" grund til at tro, at de er syge med covid-19 eller andre sygdomme. Det nævnes ikke hvilke.

Forslaget er ikke færdigbehandlet og kan stadig ændre sig.

Præsidenten har suspenderet al immigration til USA midlertidigt.

Han har også givet grænsemyndighederne tilladelse til hurtigt at deportere migranter, der bliver tilbageholdt ved grænsen, uden først at lade dem gennemgå en normal retslig proces.

/ritzau/Reuters