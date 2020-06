Trump overvejer politireformer som svar på sort mands død

USA's præsident, Donald Trump, kigger på en række forslag til politireformer, men afviser radikalt tiltag.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer en række forslag om politireformer som reaktion på en sort mands død i Minneapolis i politiets varetægt

Det siger talsperson i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany mandag aften dansk tid. Hun oplyser ikke, hvilke tiltag Trump har i tankerne.

Men det kommer ikke på tale at opløse politistyrker, eller skære i de budgetter, som finansierer politiet, som visse politikere og demonstranter har krævet, understreger talskvinden.

- Præsidenten er forfærdet over den bevægelse, som vil stoppe finansiering af politiet, siger hun, efter at Trump mandag mødtes med repræsentanter for både føderale og lokale politistyrker.

- Der bliver ingen affinansiering eller afvikling af vores politi, sagde Trump efter mødet i Det Hvide Hus.

- Vi vil sikre os, at vi ikke har nogen dårlige personer (i politiets rækker, red.). Men 99 procent af dem er gode personer, sagde Trump.

Moderate demokrater har også taget afstand fra forslaget om at skære i politiets budgetter. Deriblandt Joe Biden, som ventes at blive Trumps udfordrer ved præsidentvalget til november.

Et flertal i byrådet i Minneapolis ønsker at afvikle eller mindske storbyens politistyrker efter den tragiske hændelse med George Floyd. Men byens borgmester, Jacob Frey, oplyste i weekenden, at han er modstander af forslaget.

Både i USA og mange andre lande har tusindvis af mennesker protesteret mod racisme i det amerikanske politis rækker. Det sker, efter at den 46-årige George Floyd døde under en anholdelse, hvor en hvid betjent i flere minutter pressede et knæ mod den sorte mands hals.

Donald Trump er blevet kritiseret for at opfordre guvernører i USA's delstater til at slå hårdt ned på de tusindvis, som protesterer mod politibrutalitet. På et tidspunkt truede han med indsætte soldater mod demonstranterne.

/ritzau/Reuters