Trump overvejer at standse økonomisk bidrag til WHO

Ifølge USA's præsident har Verdenssundhedsorganisationen været partisk med Kina under coronapandemien.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, overvejer at standse landets økonomiske bidrag til Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det siger han på sin daglige pressebriefing om coronasituationen i Det Hvide Hus natten til onsdag dansk tid.

Trump beskylder WHO for at være partisk med Kina og for at optræde dårligt under coronaviruspandemien. For eksempel mener han, at WHO skulle have erklæret en pandemi noget før.

- De burde have vidst det noget før, og det gjorde de sandsynligvis også, siger han.

Han påpeger, at WHO ikke støttede det amerikanske indrejseforbud, der blev pålagt i midten af marts for rejsende fra Kina og Europa.

- WHO støttede ikke lukningen. Hvis vi ikke havde lukket grænserne, ville vi have haft flere hundrede tusinder døde, siger præsidenten.

Ifølge Trump vil en standsning af USA's bidrag være "et meget magtfuldt greb om" WHO.

Få minutter efter præsidentens udmelding om en standsning tilføjer han:

- Jeg siger ikke, at jeg vil gøre det. Men vi vil se på at afslutte finansieringen.

WHO er et FN-organ, og dets største indtægt kommer fra FN. Trump siger ikke på pressemødet, hvor mange penge USA vil tilbageholde eller hvornår.

Trump og øvrige republikanere i Det Hvide Hus har flere gange under pandemien taget stærkt afstand til Kina.

De har blandt andet sået tvivl om nøjagtigheden af de kinesiske statistikker på nye smittetilfælde og dødsfald.

Trump er også selv blevet kritiseret for først at nedtone virusset, som han sammenlignede med en almindelig influenza.

Han har tidligere sagt, at situationen var under kontrol, før han erklærede national krisetilstand.

I USA er mere end 12.000 døde som følge af coronavirus, mens over 385.000 er registreret som smittede med virusset.

/ritzau/AFP