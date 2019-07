Trump overvejer at stemple Antifa som terrororganisation

Præsident Trump overvejer at placere den antifascistiske venstrefløjsgruppe Antifa på USA's terrorliste.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at placere den yderliggående venstrefløjsorganisation Antifa (Antifaschistische Aktion) på USA's terrorliste.

Det skriver han på Twitter lørdag.

- Det overvejes at erklære Antifa - den feje, radikale, venstreorienterede gruppe, der går rundt og slår ikkevoldelige folk i hovedet med baseballkøller - for en større terrororganisation, skriver præsidenten.

Også den internationale kriminelle bande Mara Salvatrucha, der kendes som MS-13, skal ifølge Trump på den amerikanske terrorliste.

- Det vil gøre det nemmere for politiet at gøre sit arbejde, tilføjer han.

Donald Trump har gentagne gange kritiseret Antifa. Under et vælgermøde i North Carolina for nylig kaldte han bevægelsens medlemmer for "syge, slemme folk".

Det er de republikanske senatorer Ted Cruz og Bill Cassidy, der har foreslået at placere organisationen på USA's liste over terrororganisationer.

De to senatorer betegner Antifas medlemmer som "terrorister og voldelige, maskerede banditter, der kæmper mod fascisme med egentlig fascisme".

/ritzau/dpa