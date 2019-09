Trump peger på Iran efter angreb - men afventer beviser

Houthi-oprørere i Yemen har taget skylden for angreb på saudiarabiske olieanlæg. Men USA mener, Iran står bag.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at det "ser ud til", at Iran stod bag droneangreb, der lørdag ramte to store saudiarabiske olieanlæg.

Ved Det Hvide Hus i Washington understreger Trump mandag aften dansk tid samtidig, at han ikke ønsker en krig.

Han tilføjer videre, at USA ikke vil overveje at gøre gengæld, før der foreligger "endegyldige beviser" på, at Iran stod bag.

De iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen har taget skylden for de ti droneangreb på anlæggene i det vestlige Saudi-Arabien.

Men Trump antydede allerede kort efter, at han mistænkte Iran for angrebet.

- Der er grund til at tro, at vi kender gerningsmændene. Vi er klar, afhængig af bekræftelse, men vi venter på at høre, hvem Saudi-Arabien mener, der står bag angrebet, og under hvilke vilkår vi bør fortsætte, skriver Trump.

Også USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, peger på Iran.

- Den information, som dukker op, indikerer, at ansvaret ligger hos Iran, skriver den amerikanske udenrigsminister i et tweet.

Iran har afvist at være involveret i angrebene.

- Det yemenitiske folk benytter sig af deres ret til at forsvare sig selv. Angrebene var et modsvar på flere års aggression mod Yemen, siger Irans præsident, Hassan Rouhani, mandag i forbindelse med et besøg i Tyrkiet.

Finansmarkederne har mandag været præget af uro, efter lørdagens angreb.

Angrebene har midlertidigt reduceret verdens daglige olieproduktion med fem procent og sendt olieprisen op.

/ritzau/Reuters