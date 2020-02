Trump placerede vindere af Super Bowl i forkert stat

Præsidenten hånes på sociale medier, fordi han mente, at Super Bowl-vinderne kom fra Kansas, men det er Missouri.

Præsident Donald Trump er blevet til grin og hånes på sociale medier for at have taget fejl og placeret vinderne af Super Bowl, Kansas City Chiefs, i den forkerte delstat.

I sin lykønskning til vinderne siger Trump, at holdet har gjort delstaten Kansas stolt, men holdet kommer fra nabodelstaten Missouri.

- Tillykke til Kansas City Chiefs med en storartet kamp og et fantastisk comeback under stærkt pres, skriver Trump i sit tweet og tilføjer:

- I repræsenterede den store stat Kansas og rent faktisk hele USA på en strålende måde. Vort land er STOLTE AF JER!

Trump slettede senere sit tweet og erstattede det med et andet, hvor den korrekte delstat var angivet.

Men reaktionerne på fejltagelsen kom hurtigt, og mange af dem var uhøflige over for landets leder, som er kendt for at have problemer med landkort.

"Det er Missouri din stenkolde idiot, hedder det i en reaktion fra den tidligere senator i delstaten Claire McCaskill.

Lauren Arthur, som er nuværende senator fra Missouri, skriver i et tweet: "Forkert delstat, Det er bedst at holde sig fra det, som man ikke forstår, såsom hjertet af Amerika".

Fejltagelsen kommer, efter at Trumps udenrigsminister, Mike Pompeo, i sidste uge bad en journalist om at pege på Ukraine på et landkort.

- Dette tweet fra præsidenten kommer på et tidspunkt, hvor der kører nyhedshistorier om, at Trumps udenrigsminister, der meget tydeligt kommer fra Kansas, påstod, at en journalist ikke vidste, hvor Ukraine ligger, påpeger en journalist på Twitter.

Andre henviser til "Sharpiegate", en episode i efteråret, hvor Trump fejlagtigt forudsagde, at orkanen "Dorian" formentlig ville ramme Alabama.

Det afkræftede USA's meteorologiske institut (NSW) hurtigt. Men i en orientering fra Det Ovale Værelse, der blev sendt i direkte tv, fremviste Trump et officielt vejrkort, hvor nogen havde forlænget "Dorians" bane med en sprittusch, så den så ud til at ramme Alabama.

/ritzau/AFP