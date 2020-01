Trump planlægger at deltage i World Economic Forum i Davos

Trumps deltagelse på mødet vil være hans første optræden på verdensscenen siden drabet på en iransk general.

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at deltage i World Economic Forum i Schweiz senere i januar.

Dermed kompenserer præsidenten for sit fravær sidste år. Her meldte han afbud til konferencen som følge af en rekordlang nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat.

Det skriver avisen The Washington Post.

Det årlige topmøde World Economic Forum, der afholdes i den populære skisportsby Davos, tiltrækker højtprofilerede forretningsfolk og politikere samt akademikere og andre samfundsledere.

Mødet finder sted fra 21. til 24. januar, og ifølge The Washington Post vil Trump deltage de første to dage.

Avisen påpeger samtidig, at Trumps deltagelse vil markere hans første optræden på verdensscenen, siden han beordrede det amerikanske militær til at dræbe Irans øverste militærgeneral, Qassim Soleimani, den 3. januar.

Besøget i Schweiz vil desuden være Trumps første tur uden for USA, siden Repræsentanternes Hus i december besluttede at indlede en rigsretssag mod ham som den kun tredje præsident i USA's historie.

I midten af december stemte et flertal i Repræsentanternes Hus således for at stille den amerikanske præsident for en rigsret. Det sker for magtmisbrug og modarbejdelse af Kongressen.

Demokraterne mener, at Trump forsøgte at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at undersøge tidligere vicepræsident Joe Bidens søns forretningsinteresser i Ukraine.

Biden prøver at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget i november 2020. Her genopstiller Trump.

I sin tale i Davos ventes Donald Trump blandt andet at fremhæve sine økonomiske resultater i USA.

I Trumps tale ved World Economic Forum i 2018 forsikrede han tilhørerne om, at hans dagsorden om at prioritere USA foran alle andre godt kan fungere i et globalt samarbejde.

