Trump provokerer rekordmange kvinder ind i politik

Flere kvinder end nogensinde før har meldt deres kandidatur til midtvejsvalget den 6. november i USA som en reaktion på Donald Trumps præsidentskab. Nogle af dem er unge mødre med mindre børn, der bruger moderskabet som et argument for deres politiske kandidatur

I årtier har det været gængs lærdom i USA, at det var sværere for kvinder end mænd at begå sig i politik, hvis de også havde familie. Kvinderne selv har været mere tøvende over for at engagere sig, fordi det kan være krævende at forene en politisk karriere med et familieliv, og deres vælgere har været tøvende, fordi de tvivlede på kvindernes evner og autoritet – og tid til at nå det hele uden at forsømme familien.

Midtvejsvalget 2018 vil blive husket som året, hvor udviklingen vendte. Aldrig før har så mange kvinder stillet op til politiske poster, såvel i Kongressen som i de enkelte delstater, regioner og kommuner. Og aldrig før er så mange kvinder gået videre i primærvalgene. Blandt andet stillede 61 kvinder op til guvernørposter i år mod 34 i 2016. 16 af dem vandt primærvalgene og er gået videre til det endelige valg den 6. november. I 2016 gik kun 10 kvinder videre.

Mange af de nye kvindelige kandidater er tilknyttet en demokratisk græsrodsbevægelse, der af nogle nyhedsmedier sammenlignes med den populistiske konservative Tea Party-bevægelse, som opstod som en modreaktion på valget af demokraten Barack Obama til præsident i 2008.

Som noget nyt adskiller mange af kvinderne sig fra tidligere kandidater ved at være forholdsvis unge og have mindre børn. Derfor har man også – som noget ganske usædvanligt i amerikansk politik – set både valgvideoer med ammende mødre og mødre, der stolt poserer med deres små børn på armen.

En af dem var Krish Vignarajah, der stillede op til guvernørposten i Maryland for Demokraterne og sluttede sin valgvideo med ordene: ”Jeg er mor. Jeg er kvinde. Og jeg ønsker at blive din næste guvernør.” Krish Vignarajah selv gled ud i primærvalget, men hendes direkte henvisning til sit moderskab er karakteristisk for årets midtvejsvalg.

”En del af årsagen til, at vi ser flere kvinder og særligt flere unge kvinder og unge mødre stille op, er en reaktion på og imod Donald Trumps præsidentskab. Valgkampen i 2016 har inspireret mange kvinder til at stille op. Ikke blot for at demonstrere deres afvisning af Trumps giftige maskulinitet, men også for at fremme kvindernes interesser, som ikke bliver varetaget af den nuværende regering,” siger Elizabeth Evans, der er seniorlektor ved Goldsmiths, universitet i London, hvor hun forsker og underviser i køn og politik, særligt i USA.