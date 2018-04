Trump-regering udsender modstridende signaler om Syrien

Embedsmænd siger, at planer om sende yderligere soldater til Syrien har været diskuteret i flere dage.

Den amerikanske tv-station CNN skriver, at USA overvejer at sende yderligere soldater til det nordlige Syrien, men fra Det Hvide Hus kommer der modsatte meldinger.

Embedsmænd i forsvarsministeriet og i Trump-administrationen siger ifølge CNN, at planer om sende yderligere soldater til Syrien har været diskuteret i adskillige dage, og at det var under overvejelser, før præsident Trump skærtorsdag sagde, at "USA meget snart vil forlade Syrien".

Præsidentens udtalelser er ifølge CNN kommet bag på mange i forsvarsministeriet.

Trump gentog udtalelserne tirsdag, hvor han sagde, at "tiden er inde til alvorligt at overveje at komme hjem igen fra Syrien".

- USA's engagement er meget dyrt, og det gavner andre lande mest, sagde han og tilføjede:

- Den primære grund for USA's tilstedeværelse er nedkæmpelsen af Islamisk Stat. Denne opgave er næsten afsluttet.

Den amerikanske præsident klagede over, at USA igennem årene har brugt 42.500 milliarder kroner i Mellemøsten.

- Vi har intet fået for pengene - andet end død og ødelæggelse, sagde han.

Tidligere i år sagde Trumps nu afskedigede udenrigsminister, Rex Tillerson, at USA ville blive i Syrien for at sikre, at Islamisk Stat ikke genopstår og for at modvirke iransk indflydelse. Og for i det hele taget at hjælpe med at afsluttet borgerkrigen.

- Tillerson pointerede videre, at USA ønsker krigen i Syren afsluttet i en FN-ledet proces. Denne skulle føre til et forenet, uafhængigt Syrien uden Assad og med begrænset iransk indflydelse. Der skulle på den måde skabes betingelser for, at flygtningene kan vende hjem.

/ritzau/