Trump rejser til topmøde i Davos efter løst budgetstrid

Den amerikanske præsidents delegation rejser til Schweiz tirsdag, og Trump kommer senere, siger talskvinde.

Præsident Donald Trump vil rejse til Schweiz som planlagt for at deltage i Det Verdensøkonomiske Forum i Davos.

Det siger hans talskvinde, Sarah Sanders, efter at det står klart, at der er indgået et kompromis i Senatet om USA's budget.

Det betyder, at de føderalt ansatte igen kan møde på arbejde og få løn.

- Hvis alt går som ventet i eftermiddag (aften dansk tid) med genåbningen af den offentlige kasse, sådan som vi forventer, så vil præsidentens delegation tage afsted i morgen, og præsidenten vil slutte sig til senere på ugen, siger talskvinden.

Trump ventes at holde tale til det verdensøkonomiske møde i Schweiz' bjerge.

Han skal også havde separate møder med nogle af deltagerne. Blandt dem er den britiske premierminister, Theresa May.

Den offentlige kasse i USA blev smækket i, da der ved en afstemning sidste uge i Senatet ikke kunne samles opbakning fra 60 senatorer for en kort forlængelse af det amerikanske budget.

Når der ikke er opbakning til budgettet, bliver de føderalt ansatte sendt hjem uden løn.

Mødet i Davos samler politiske ledere, økonomer og verdens mest indflydelsesrige erhvervsledere. Arrangementet begynder tirsdag og slutter fredag.

/ritzau/Reuters