Trump-retssag vil blive livetransmitteret på YouTube

Dommer i Fulton County Scott McAfee har torsdag oplyst, at det er blevet afgjort, at en retssag mod den tidligere præsident i USA Donald Trump vil blive livetransmitteret.

Det skriver flere internationale medier heriblandt CNBC og The Guardian.

Ifølge The Guardian vil retssagen blive sendt live på YouTube.

McAfee oplyste også, at journalister under retssagen må bruge deres computer og mobiltelefon i retslokalet, så længe de ikke optager retsmødet, skriver CNBC.

Ved føderale domstole i USA er der udbredt forbud mod at fotografere under retsmøder, mens det ved lokale domstole er anderledes.

Livetransmitteringen af Trumps afhøring vil give offentligheden hidtil uset adgang og indsigt i retssagen, der betragtes som en af de højst profilerede i amerikansk historie.

Der er 13 alvorlige anklagepunkter mod Trump, heriblandt for organiseret kriminalitet og for at presse højtstående administratorer i Georgia til at omgøre resultatet fra valget i 2020.

Demokraten Joe Biden vandt Georgia med knap 11.800 stemmer over Trump.

Trump er endvidere anklaget for at ville udpege falske valgmænd, der skulle få det til at se ud som om, at han havde vundet i staten Georgia.

Ekspræsidenten har erklæret sig ikkeskyldig.

/ritzau/