Trump retter nye angreb mod Iran i FN's Sikkerhedsråd

USA's præsident varsler flere sanktioner mod Iran, og denne gang bliver de "skrappere end nogensinde".

USA's præsident, Donald Trump, kritiserer i en tale i FN's Sikkerhedsråd Rusland og Iran for deres ansvar i blodsudgydelserne i Syrien.

- Det syriske regimes nedslagtning gøres muligt af Rusland og Iran, siger Trump.

Præsidenten siger endvidere, at Irans "aggression kun er øget", efter at landet for to år siden indgik en aftale om dets omstridte atomprogram med USA og andre stormagter.

Trump har tidligere i år trukket USA ud af aftalen.

Præsidenten tilføjer på FN-mødet onsdag, at der vil komme flere amerikanske sanktioner mod Iran, og at de vil blive "skrappere end nogensinde før".

Dagen inden langede Trump ligeledes voldsomt ud mod Iran, som han fra talerstolen i FN's Generalforsamling beskyldte for at "så kaos, død og ødelæggelse".

Ved åbningen af mødet i Sikkerhedsrådet onsdag takker Trump imidlertid også Iran, Rusland og Syrien for at have lagt en dæmper på syriske regeringsstyrkers og deres allieredes angreb i den syriske Idlib-provins.

Her havde FN og en lang række hjælpeorganisationer på forhånd advaret om, at en militær offensiv ville sende hundredtusinder af syrere på flugt.

I sidste uge indgik Tyrkiet og Rusland en aftale om at undgå en storstilet offensiv i Idlib. Provinsen er det sidste større område af Syrien, som er kontrolleret af oprørsgrupper.

Onsdagens møde i Sikkerhedsrådet er Trumps første i hans tid som amerikansk præsident. Mødet handler om at begrænse udbredelsen af atomare, biologiske og kemiske våben.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger i en kommentar, at alle medlemmer af Sikkerhedsrådet har samme mål, nemlig at forhindre Iran i at skaffe sig atomvåben.

Men dette mål kan ikke kun opnås ved hjælp af sanktioner og isolation af landet, tilføjer Macron ifølge flere nyhedsbureauer.

Iran har ikke bedt om taletid på mødet i Sikkerhedsrådet. Men landets præsident, Hassan Rouhani, ventes efter mødet at holde en pressekonference.

