Trump revser endnu en sort demokrat: Dit distrikt er ulækkert

USA's præsident, Donald Trump, kalder kongresmedlem Elijah Cummings' distrikt for ulækkert og rotteplaget.

To uger efter at USA's præsident, Donald Trump, blev irettesat for at angribe fire sorte kvindelige demokrater, angriber præsidenten nu på ny et sort kongresmedlem.

I en række tweets kritiserer Trump den demokratiske formand for tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus, Elijah Cummings.

Det sker, efter at Cummings, der oprindeligt er fra byen Baltimore og er repræsentant for staten Marylands syvende kongresdistrikt, der inkluderer dele af Baltimore, har kritiseret forholdene for migranterne ved grænsen mellem Mexico og USA.

- Grænsen er meget ren og fungerer effektivt, bare meget tætpakket. Cummings' distrikt er et ulækkert og rotteplaget svineri, skriver Trump på Twitter.

- Hvis han brugte mere tid i Baltimore, kunne han måske hjælpe til med at rydde op i dette meget farlige og beskidte sted.

Cummings svarer igen på Twitter, at han dagligt kæmper for distriktet.

- Hr. præsident, jeg vender dagligt hjem til mit distrikt. Hver morgen står jeg op og kæmper for mine naboer, skriver Cummings.

21. juli udtalte Cummings til det amerikanske medie ABC News, at Trumps kommentarer om, at fire sorte kvindelige kongresmedlemmer skulle tage tilbage til deres oprindelseslande, bragte minder frem om den racisme, han selv oplevede i 1960'erne i Baltimore, hvor han voksede op.

I Cummings' distrikt er 52 procent sorte, mens 36 procent er hvide.

Trump har ikke belyst, hvor hans påstand om distriktet kommer fra, men kalder det "blandt de værste i USA" og skriver, at "intet menneske ville ønske at bo der", da det er "meget værre og farligere end ved grænsen".

