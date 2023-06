Trump-rival angriber ekspræsident med kunstig intelligens

Ron DeSantis bruger tilsyneladende falske billeder i kampen om at udfordre Donald Trump som kandidat til at blive republikanernes bud på en kommende præsident i USA.

På ét billede kan man se den tidligere amerikanske præsident kramme, hvem man bedst kan beskrive som hans nemesis, Anthony Fauci.

Fauci stod tidligere i spidsen for den amerikanske regerings håndtering af coronavirus. På et andet billede kan man se Trump kysse viruseksperten på næsen.

Problemet er bare, at billederne er falske.

Men de illustrerer, hvordan kunstig intelligens allerede har inficeret kampen om at blive den næste republikanske præsidentkandidat.

For de er nemlig offentliggjort i en video delt på det sociale medie Twitter af Trump-rivalen DeSantis' kampagnehold.

Florida-guvernøren ses som den stærkeste konkurrent til Trump.

I videoen kritiseres Trump for ikke at fyre Fauci, som han ellers i lang tid offentligt kritiserede for at være alt for restriktiv i sine anbefalinger i forbindelse med håndteringen af coronapandemien.

Flere klip i videoen er ægte. Men den indeholder også en række billeder, der tilsyneladende er fremstillet via kunstig intelligens.

- Resultaterne af vores research viser konsekvent, at disse billeder er falske, siger Matthew Stamm, der er professor i computerteknologi ved Drexel Universitet i Philadelphia.

Af videoen fremgår det ikke, at den indeholder elementer fremstillet med kunstig intelligens. DeSantis' hold vil ikke svare på, om det er tilfældet eller ej.

- Det er særligt lusket at blande ægte og falske billeder, som om tilstedeværelsen af ægte billeder gør de andre mere troværdige, siger eksperten i IT-efterforskning Hany Farid, der underviser på Universitet i Berkeley, Californien.

Trump har ligeledes brugt falske billeder til at angribe DeSantis. Men de adskiller sig ved at være åbenlyst redigerede.

Professor i computerteknologi ved Universitet i Berkeley, Californien James O'Brien advarer om udviklingen.

- På et tidspunkt kommer kunstig intelligens til at kunne fremstille billeder, der ikke er mulige at adskille fra ægte billeder.

/ritzau/Reuters