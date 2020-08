Trump før rivals konvent: Biden er marionet for ekstremister

Præsident Donald Trump besøger to delstater på én dag, mens rivalerne holder sig hjemme med digitalt konvent.

Få timer før at Det Demokratiske Parti begynder sit partikonvent, rejser Trump til de såkaldte svingstater i både Minnesota og Wisconsin mandag. Det skriver BBC.

Under sin optræden i Minnesota fokuserer Trump på sit mantra "præsidenten for lov og orden", mens han skærper sin retorik mod sin demokratiske udfordrer, Joe Biden.

Trump kalder blandt andet Biden for en "marionetdukke for venstreekstremister".

- De venstreekstreme forsøger at udviske vores grænser, udslette vores politi, indoktrinere vores børn, udskælde vores helte og tage vores energi, siger Trump i Minnesota til en forsamling på flere hundrede mennesker ifølge nyhedsbureauet AP.

Svingstater dækker over områder, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde.

Disse delstater kan være nøglen til at vinde præsidentvalget 3. november.

Trump har optrådt flere gange i Minnesota i løbet af mandag, og senere samme dag optræder han i Wisconsin, hvor Demokraternes konvent også finder sted.

Dog finder Demokraternes konvent - den begivenhed, hvor præsidentkandidaten officielt bliver kåret og hyldet - primært sted på nettet på grund af den igangværende coronapandemi.

Trumps kampagne udnytter muligheden for at kritisere Demokraternes beslutning om ikke at være fysisk til stede ved at beskylde Biden og kollegerne for "at opgive" Wisconsin, skriver AP.

Wisconsin har i årtier stemt for demokratiske præsidenter indtil Trumps valgsejr i 2016. Vicepræsident Mike Pence planlægger desuden besøg i delstaten onsdag.

Tirsdag lokal tid besøger Trump den sydvestlige del af delstaten Arizona, mens resten af hans tidsplan denne uge for valgkampagnen er usikker.

Torsdag ventes han at holde tale i Bidens hjemby Scranton i Pennsylvania.

Talen vil finde sted, samtidig med at Biden afholder sin nomineringstale, der skal runde Demokraternes fire dage lange konvent af.

/ritzau/