Trump roser Egyptens kontroversielle præsident al-Sisi

Trump mener, at Sisi gør et godt arbejde som præsident trods bekymring for brud på menneskerettigheder.

USA's præsident, Donald Trump, mener, at Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi er en "fremragende præsident".

Det sagde Trump tirsdag aften dansk tid, da han tog imod den egyptiske præsident i Det Hvide Hus.

Trump udtrykte ros til Abdel Fattah al-Sisi på trods af, at flere amerikanske politikere har udtrykt bekymring for præsidentens håndtering af brud på menneskerettighederne i Egypten.

Derudover har flere amerikanske politikere og borgerrettighedsgrupper kritiseret, at Egyptens parlament arbejder på at indføre en række forfatningsændringer, der skal tillade Sisi at forblive på magten frem til 2034.

Adspurgt hvorvidt han støtter bestræbelserne om at sikre Sisi yderligere 15 år som præsident, svarede Trump:

- Jeg synes, at han gør et godt stykke arbejde. Jeg ved ikke med hensyn til bestræbelserne. Jeg kan bare sige, at han gør det godt. En fremragende præsident.

Sisi stod som hærchef i spidsen for afsættelsen af Egyptens første folkevalgte leder, islamisten Mohamed Mursi, i 2013.

Året efter blev han valgt til præsident ved et valg, hvor hans sikkerhedsstyrker slog ned på modstand fra islamistiske og liberale oppositionspartier og sendte hundredvis af mennesker i fængsel.

Der var ifølge menneskerettighedsorganisationer tale om den værste undertrykkelse i Egyptens moderne historie.

/ritzau/Reuters