Trump roser Ungarns leder Orban for at skabe sikkerhed

USA's præsident advarer Iran mod at skade USA's interesser i Mellemøsten.

Præsident Donald Trump roste mandag Ungarns højreorienterede premierminister, Viktor Orbán for at have bevaret sikkerheden i sit land med en anti-indvandringspolitik.

- Viktor Orbán har gjort en strålende indsats på så mange måder, sagde Trump, som mandag tog imod Orban i Det Hvide Hus.

Med udtalelsen demonstrerede Trump igen, at han ikke holder sig tilbage for at rose udenlandske ledere, som mange i Vesten ellers holder afstand til.

Både Trump og Orban står for en anti-indvandringspolitik, og den ungarske leder siger, at han håber på, at han med hjælp fra den amerikanske præsident kan få udviklet en global alliance omkring spørgsmål knyttet til migration.

Forud for Orbans besøg hos Trump sagde den ungarske udenrigsminister, Péter Szijjártó, til den statslige radio i Budapest, at en anti-indvandringsalliance er ved at blive dannet. Han pointerede, at Ungarn og USA er blandt en håndfuld af lande, som sidste år var imod FN's migrationspagt.

Orban og Trump, som ønsker at Centraleuropa er tæt på USA frem for, at det er tæt på Rusland og Kina, drøftede også køb af mellemdistanceraketter med Trump.

Trump understregede, at han venter at mødes med præsidenterne for Rusland og Kina i juni ved G20-topmødet.

Samtidig advarede Trump Iran om, at det vil komme til at "lide meget", hvis det gør noget vendt mod USA. Advarslen kommer samtidig med, at den amerikanske efterretningstjeneste siger, at Iran kan være ved at planlægge angreb mod amerikanske interesser i Mellemøsten.

- Jeg hører små historier om Iran. Hvis de gør noget, vil det være en alvorlig fejltagelse, sagde Trump.

/ritzau/AFP