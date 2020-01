Trump ruller Obamas vandmiljøplan for USA tilbage

For første gang i flere årtier kan der hældes pesticider og kunstgødning direkte i vandløb.

Præsident Donald Trumps regering ventes torsdag at rulle en føderal lov tilbage, der har til formål at beskytte grundvandet og vandløb hen over USA.

Det skal imødekomme krav fra landbruget, olieselskaber og mineindustrier.

Lovændringen kan give Det Republikanske Parti et skub i ryggen i det amerikanske landbrugsbælte. Her er vælgergrupper, der kan være vigtige for at få Trump genvalgt som præsident senere i år.

- Det var regler, som i bund og grund tog jeres ejendom fra jer, sagde Trump i en tale søndag til den nationale landbrugsorganisation. Det rapporterer BBC.

Men det vil samtidig gøre mange natur- og miljøorganisationer vrede over, at Trump forsøger at score point på bekostning af miljøet.

Det er lederen for USA's miljøkontor (EPA), Andrew Wheeler, som senere på dagen vil fremlægge sit forslag, skriver avisen New York Times.

Det vil afløse den vandmiljøplan, der blev vedtaget under tidligere præsident Barack Obama. Den beskyttede også bække og vådområder i landet. Det blev dengang mødt med protester fra flere industrier.

Under de nye regler vil ejere af ejendom kunne hælde pesticider, gødning og andre forurenende stoffer direkte i millioner af kilometer vandløb og vandområder for første gang i årtier.

