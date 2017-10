Trump rutsjer ned ad listen over USA's rigeste

En dyr valgkamp, en retssag og tilbagegang på markedet sender Trump ned på 248.-pladsen over landets rigeste.

Amerikas rigeste bliver stadig rigere, viser en liste over USA's mest velhavende, som magasinet Forbes står bag.

Men en af milliardærerne på Forbes' top 400 tager en ordentlig tur ned ad listen.

Det er præsident Donald Trump, hvis formue ifølge pengemagasinet er skrumpet med 600 millioner dollar til i alt 3,1 milliarder dollar.

I danske kroner betyder det, at entreprenøren fra New York stadig vurderes at være god for omkring 19,6 milliarder kroner.

Det sikrer ham en plads som nummer 248 på listen over de 400 rigeste. Sidste år var han placeret som nummer 156.

Tilbagegangen skyldes både, at ejendomsmarkedet og detailhandlen generelt har oplevet tilbagegang, men også at sidste års valgkamp gjorde et markant indhug i Trumps formue, skriver Forbes.

Magasinet nævner også, at præsidenten har været igennem en dyr retssag om Trump University, hvor han endte med at måtte indgå forlig og punge ud med store beløb.

For 24. år i træk er det Microsofts medstifter Bill Gates, der ligger i toppen af listen over USA's rigeste. Han har en formue på mere end 89 milliarder dollar, svarende til mere end 563 milliarder kroner.

På andenpladsen ligger Amazon-grundlægger Jeff Bezos. Efter ham følger finansmanden Warren Buffett og på fjerdepladsen finder man Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg.

Der er 22 nye navne på listen, heriblandt medstifter og direktør i streamingtjenesten Netflix, Reed Hastings.

De 400 milliardærer på listen har hver især en formue på mindst to milliarder dollar (knap 12,7 milliarder kroner).

Listen viser også, at de rigeste er blevet endnu rigere. Tilsammen ejer de værdier for 2,7 billioner dollar. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor de 400 milliardærer samlet set var gode for 2,4 billioner dollar.

Hele listen kan findes på www.forbes.com/forbes-400.

/ritzau/AFP