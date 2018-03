Trump rykker rundt på sine folk

* Rex Tillerson: Den 65-årige tidligere olieboss fra Texas stopper som udenrigsminister efter at have siddet på posten siden februar 2017. Forinden havde han ingen politisk erfaring.

* Mike Pompeo: Den 54-årige øverste chef for efterretningstjenesten CIA ventes at blive USA's næste udenrigsminister. Har været CIA-direktør siden januar 2017 og har tidligere siddet i Kongressen.

* Gina Haspel: Den 61-årige kan blive første kvinde i spidsen for CIA, hvis hun som ventet tager over for Mike Pompeo. Har arbejdet sig op gennem rækkerne i CIA, hvor hun fik sit første job i 1985 og siden sidste år har været vicedirektør.

Kilder: Reuters, AP, dpa.

/ritzau/