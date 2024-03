Trump sælger bibler for 413 kroner efter økonomisk hovedpine

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er begyndt at sælge bibler til 59,99 dollar stykket - cirka 413 kroner.

Det oplyser Trump i et videoopslag på sit sociale medie, Truth Social, skriver nyhedsbureauet AP.

Trumps bibel har fået navnet "Gud velsigne USA-biblen".

- Jeg opfordrer alle til at anskaffe sig en kopi af "Gud velsigne USA-biblen", skriver han i opslaget.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved Trumps formue.

Ekspræsidenten fik mandag udskudt håndhævelsen af en straf på 454 millioner dollar i en svindelsag.

I stedet skal han stille en kaution på 175 millioner dollar - omtrent 1,2 milliarder kroner - i løbet af ti dage.

Straffen kom, efter at Trump i februar blev dømt for at have oppustet værdien af sin familievirksomhed, Trump Organization. Ifølge dommen gjorde han det for at få bedre lånevilkår.

Ekspræsidenten havde store problemer med at skaffe de over 450 millioner dollar, og han risikerede at få værdier beslaglagt, hvis ikke han stillede med pengene.

Der har blandt andet været tale om, at højhuse eller andre ejendomme ville blive beslaglagt.

Trump, der formodes at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget 5. november, beskriver den bibel, han har sat til salg, som den eneste version, han har sagt god for.

- Alle amerikanere har brug for en bibel i deres hjem, og jeg har mange af dem. Det er min yndlingsbog, siger han i videoen ifølge AP.

På hjemmesiden, hvor det er muligt at købe biblen, fremgår det ifølge AP, at versionen har et minimalistisk design, og at den er nem at læse på grund af sin store skrifttype.

Trump begyndte sidste måned desuden at sælge en kollektion af sneakers, heriblandt en version i guld til 399 dollar - omkring 2750 kroner.

Ekspræsidenten står foruden sagen om svindel over for i alt fire straffesager, der kan blive dyre for ham.

Den nylige børsnotering af Truth Social ventes dog ifølge Bloomberg News at øge Trumps formue med mere end fire milliarder dollar.

/ritzau/