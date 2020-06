Trump sætter tyk streg under lov og orden i tale på akademi

Trump taler til de nyuddannede på West Point, mens uenigheder om militærets rolle under protesterne vokser.

I sin tale til de nyuddannede officerer på militærakademiet West Point lørdag understregede præsident Donald Trump militærets "vedvarende" rolle.

Det sker, mens han forsøger at positionere sig som en beskytter af lov og orden i en tid med omfattende protester mod racisme og politivold i USA såvel som i mange andre dele af verden.

Trump sagde til den dimitterende klasse, at de er "samlet i en fælles mission: At beskytte vores land, at forsvare vores folk og at fortsætte traditionerne for frihed, lighed og privilegier, som så mange gav deres liv for at sikre".

Talen til de nyuddannede officerer lørdag fandt sted, mens spændinger mellem Det Hvide Hus og højtstående embedsmænd i det amerikanske forsvar vokser som følge af de væbnede styrkers rolle på amerikansk jord.

Trump har truet med at indsætte soldater for at dæmme op for protesterne, som er udløst af den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt 25. maj i Minneapolis.

Selv om mange har opfordret Trump til at indtage en klar holdning og fordømme racisme, har hans fokus været på at opretholde "lov og orden".

