Trump-sag sat på pause fordi chefanklager risikerer udelukkelse

Den ene af de fire straffesager, som verserer mod USA's ekspræsident Donald Trump, er onsdag aften blevet sat på pause, mens en appelret overvejer, om sagens chefanklager, Fani Willis, skal smides af sagen.

Det viser retsdokumenter fra appelretten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om sagen fra delstaten Georgia, som er en svingstat i det amerikanske præsidentvalg.

Her står Trump tiltalt for blandt andet at forsøge at presse valgansvarlige til at give ham sejren i delstaten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trumps hold af advokater har indgivet en begæring til retten i Georgia om at ekskludere Fani Willis fra at føre sagen mod ham, fordi det kom frem, at Willis havde haft en affære med en anden af sagens anklagere, Nathan Wade.

Wade har siden sagt op.

Sagens dommer, Scott McAfee, afviste i første omgang begæringen, men en appelret har nu besluttet sig for at se på begæringen og sat sagen på pause imens.

Det står endnu ikke klart, hvornår appelretten træffer afgørelse i sagen. Det vides dermed heller ikke, hvor længe sagen mod Donald Trump skal være i bero.

Georgia er det, som man i USA kalder en svingstat i det amerikanske præsidentvalg.

Størstedelen af delstaterne i landet har et klart flertal for enten Republikanerne eller Demokraterne, og man kan derfor typisk forudsige, hvilken præsidentkandidat delstatens stemmer vil gå til.

Derfor foregår den rigtige kamp om præsidentskabet i svingstaterne, hvor fordelingen af vælgere er mere lige, og de dermed kan afgøre valget.

En del af anklagen mod Trump drejer sig om en samtale, som ekspræsidenten havde med delstatens øverste valgansvarlige, Brad Raffensperger, i telefonen da stemmerne til valget i 2020 skulle tælles.

En optagelse af opkaldet blev senere lækket, og Trump kunne høres sige, at han gerne ville have Brad Raffensperger til at "finde" 11.780 stemmer. Det ville være nok til at give sejren i delstaten til Trump.

I sidste ende havde Georgia ikke været nok for Trump, der tabte en række andre svingstater til Joe Biden, som i dag er præsident.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen fra Georgia er en af de mere alvorlige mod Trump, fordi den drejer sig om et forsøg på at omstøde det amerikanske præsidentvalg.

Strafferammen lyder på mellem 5 og 20 års fængsel, hvis man bliver kendt skyldig. Han har desuden en række medtiltalte i sagen.

Ud over sagen fra Georgia verserer tre sager mod Trump, som stadig forsøger at blive USA's næste præsident efter præsidentvalget i november.

Han er tiltalt i endnu en sag om omstødelse af præsidentvalget, som foregår på føderalt niveau.

Det betyder, at han er tiltalt for at forbryde sig mod en lov, der gælder i hele USA, i modsætning til Georgia-sagen, hvor han er tiltalt for at bryde en af delstatens love.

Han er også tiltalt for at have taget hemmelige dokumenter med hjem fra Det Hvide Hus og forsøgt at gemme dem fra efterforskere, efter at hans embede som præsident sluttede.

Slutteligt er han blevet kendt skyldig i en sag om ulovlig bogføring, hvor han havde bogført tys-tys-penge til en pornostjerne for en affære, hun påstår de havde haft, blev bogført som juridisk bistand.

I den sag er han blevet kendt skyldig, men han har endnu ikke fået udmålt sin straf. Det ventes desuden, at han anker sagen.

/ritzau/