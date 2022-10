CNN frygter, at Trump genopstiller og har krænket ham ved at kalde ham racist og russisk lakaj, mener han.

Trump sagsøger CNN for milliarder for at kalde ham racist

Tidligere præsident Donald Trump har sagsøgt det amerikanske medie CNN for ærekrænkelse.

Det viser retsdokumenter indgivet ved en føderal domstol i Fort Lauderdale i delstaten Florida mandag, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Trump kræver 475 millioner dollar i erstatning. Det svarer til over 3,6 milliarder kroner.

Trump hævder, at CNN har optrappet en ærekrænkende smædekampagne imod ham, fordi nyhedsnetværket frygter, at han vil stille op til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Trump har CNN brugt sin indflydelse som en førende nyhedsorganisation til at bekæmpe ham politisk.

CNN har således forsøgt at skade Trump "med en række stadig mere skandaløse, falske og ærekrænkende betegnelser som "racist", "russisk lakaj", "oprører" og i sidste ende "Hitler", skriver ekspræsidentens advokater i retsdokumenterne.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har CNN afvist at kommentere sagen.

Søgsmålet kommer, samtidig med at det amerikanske justitsministerium er i færd med at gennemgå klassificeret materiale, som FBI beslaglagde fra Trumps hjem i Florida i begyndelsen af august.

Ransagningen af hjemmet Mar-a-Lago markerer en eskalering af de mange føderale og statslige efterforskninger, der er indledt af Trump fra både hans tid som præsident og hans tid som forretningsmand.

Ransagningen er en del af en efterforskning af, om Trump tog klassificeret materiale med sig, da han forlod præsidentposten i januar 2021.

For mindre end to uger siden kom det desuden frem, at justitsministeren i delstaten New York sagsøger Trump.

Beskyldningerne i søgsmålet lyder blandt andet, at Trump Organization i forbindelse med årlige finansielle beretninger fra 2011 til 2021 har gjort sig skyldig i "flere tilfælde af svindel og vildledning", skriver Reuters.

/ritzau/