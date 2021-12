Trump sagsøger New York-minister for at stoppe granskning

USA's tidligere præsident Donald Trump har mandag lagt sag an mod justitsministeren i delstaten New York, Letitia James.

James har i de seneste to år og ni måneder stået i spidsen for en efterforskning af Trumps og Trump-familiens ejendomsselskab.

Men det er ifølge ekspræsidentens advokater en krænkelse af hans forfatningssikrede rettigheder.

De beder derfor en dommer om at beordre efterforskningen stoppet.

Det skriver New York Times.

- Hendes mission er alene styret af politisk fjendtlighed og et ønske om at genere, intimidere og gøre gengæld mod en privat borger, som hun ser som en politisk modstander, lyder det ifølge avisen i anklageskriftet.

Trump og hans advokater har gentagne gange sagt, at efterforskningen af hans erhvervspraksisser i Trump Organization er politisk motiveret.

Sagsanlægget fra dem kommer kort tid efter, at en kilde sagde, at Letitia James måske vil bede Trump om at afgive forklaring under ed lige efter nytår, skriver New York Times.

Sideløbende med, at New Yorks justitsminister er ved at se nærmere på eventuelle lovovertrædelser i Trumps ejendomshandler, er også Manhattans offentlige anklager i gang med en efterforskning af Trump.

Anklageren, Cyrus Vance, undersøger, om Trump pustede værdierne i sin virksomhed kunstigt op, når han skulle anmode om lån i bankerne, og nedtonede værdierne på sin selvangivelse.

Der er et vist overlap mellem de to efterforskninger.

Både Cyrus Vance og Letitia James er demokrater. Sidstnævnte har meddelt, at hun vil forsøge at blive valgt som New Yorks guvernør.

Vance stopper i slutningen af dette år efter 12 år som distriktsadvokat. Han har endnu ikke sagt, om hans del efterforskningen vil blive overdraget til hans efterfølger, Alvin Bragg, skriver New York Times.

/ritzau/