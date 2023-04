Trump sagsøger tidligere advokat for milliarder

USA's tidligere præsident Donald Trump sagsøger sin tidligere advokat Michael Cohen for over 500 millioner dollar.

Det fremgår af sagsakterne fra en domstol i Florida.

Beløbet svarer til over 3,4 milliarder kroner.

Trump beskylder sin tidligere advokat for at bryde tavshedspligten og for at "sprede usandheder".

Disse "usandheder" er blandt andet spredt i Cohens bog "Disloyal", der udkom umiddelbart inden præsidentvalget i 2020, som Trump tabte til Joe Biden.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra Cohen til søgsmålet fra hans tidligere chef.

Cohen har tidligere afgivet forklaring for en storjury på Manhattan i New York. Det har ført til, at der er rejst i alt 34 anklager mod Trump.

Ekspræsidenten har erklæret sig ikke skyldig i alle anklager.

Det er ventet, at Cohen skal være kronvidne i en kommende retssag.

Anklageskriftet mod Trump drejer sig om falsk bogføring i forbindelse med blandt andet udbetaling af såkaldte tys-tys-penge til to kvinder.

Centralt i sagen er bogføringen af et beløb på 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - som pornoskuespilleren Stormy Daniels hævder at have fået kort tid før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Michael Cohen for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.

Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene. Han fik dem efterfølgende refunderet af Trump-organisationen.

Betalingen i sig selv ikke ulovlig. Men den er angiveligt blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær.

Anklagerne mener, at Trump dermed har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York.

En anden kvinde - den tidligere Playboy-model Karen McDougal - skal ifølge anklager Alvin Bragg være blevet betalt 150.000 dollar - godt en million kroner - for ikke at sige til nogen, at hun angiveligt har haft sex med Trump.

Trump har meddelt, at han vil genopstille ved næste års præsidentvalg. Flere meningsmålinger viser, at han er Republikanernes førende kandidat.

/ritzau/Reuters