Trump: Senator kunne have mistet livet foran Det Hvide Hus

Senator Rand Paul blev med egne ord angrebet af en "vred pøbel" efter Republikanernes konvent torsdag aften.

Senator Rand Paul "kunne være død", efter at han med egne ord blev angrebet foran Det Hvide Hus af demonstranter i kølvandet på Republikanernes konvent torsdag aften.

Det siger Trump fredag på et vælgermøde i delstaten New Hampshire.

Rand Paul hævder fredag i et interview med Fox News, at han blev angrebet af en "vred folkemængde" på mere end 100 mennesker, mens han forlod Det Hvide Hus efter at have været til stede, da Trump accepterede Republikanernes nominering som præsidentkandidat.

I interviewet siger Paul også, at han måtte reddes af politiet.

- Han ville enten være i en rigtig dårlig tilstand eller død, og det gælder også hans kone, hvis de politibetjente ikke tilfældigvis havde været der, siger Trump om Paul.

En video på nettet viser, hvordan en menneskeflok omringer Rand Paul, hans kone og politiet.

På videoen kan man se en betjent, der tilsyneladende bruger sin cykel til at skubbe en demonstrant, hvorefter betjenten vælter ind i Paul efter at være blevet skubbet tilbage.

På intet tidspunkt kan man se Paul blive fysisk overfaldet.

Senatoren opfordrede fredag det amerikanske forbundspoliti, FBI, til at undersøge sagen.

I interviewet med Fox News siger han, at han tror, at gruppen, der omringede ham, er blevet betalt for at opildne til optøjer.

Han siger ikke, hvem han tror, der støtter dem finansielt, ligesom han heller ikke kom med nogle beviser for sin påstand.

/ritzau/Reuters