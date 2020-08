Trump sender nationalgarde til Kenosha under uroligheder

Kenosha i Wisconson har været præget af voldsomme protester, efter at betjent skød sort mand i ryggen.

USA's præsident, Donald Trump, vil sende føderale politibetjente og nationalgarden ind i byen Kenosha, der har været ramt af uroligheder, efter at en sort mand blev skudt af en politibetjent i weekenden.

Det skriver Donald Trump på Twitter.

- I dag sender jeg føderalt politi og nationalgarden til Kenosha, Wisconsin, for at skabe ro og orden.

Urolighederne brød ud, efter at den 29-årige Jacob Blake i weekenden blev skudt i ryggen flere gange af en politibetjent.

Hændelsen blev optaget på video og gik hurtigt viralt på de sociale medier.

Jacob Blake overlevede umiddelbart episoden. Men han kæmper ifølge familien for sit liv på et hospital.

Foreløbig er to personer bekræftet døde under urolighederne i Kenosha.

Donald Trump, der i disse dage deltager på Republikanernes konvent i Charlotte, hævder at have talt med Wisconsins guvernør, Tony Evers.

Ifølge præsidenten har guvernøren accepteret tilbuddet om at få sendt føderale betjente og nationalgarden til byen.

Guvernøren bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at han har godkendt indsættelsen af 500 styrker fra nationalgarden.

De skal assistere Kenoshas eget politi i kampen for at skabe ro i byen.

Donald Trump skal under partikonventet i Charlotte forsøge at overbevise vælgerne om, at han er den rette til at stå i spidsen for landet i yderligere fire år.

Han har tidligere demonstreret en kontant kurs over for demonstranter, der blandt andet er gået på gaden i protest mod politivold og racisme.

Det var blandt andet tilfældet, da en lang række amerikanske byer lagde gader til omfattende Black Lives Matter-protester.

Protesterne blev dengang udløst af, at en sort mand mistede livet under en brutal anholdelse i byen Minneapolis.

