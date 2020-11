Trump sender svigersøn til højspændt Mellemøsten

Jared Kushner besøger Saudi-Arabien og Qatar efter drab på iransk atomforsker.

Jared Kushner, der fungerer som rådgiver for præsident Donald Trump og som USAs udsending til Mellemøsten, er søndag på vej til Saudi-Arabien og Qatar.

Det oplyser en højt placeret embedsmand i Det Hvide Hus.

Besøget finder sted i de næste dage. Det kommer midt i en højspændt situation i Mellemøsten efter attentatet på Irans førende atomforsker, Mohsen Fakhrizadeh, i fredags, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kushner skal mødes med den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, i den saudiske by Neom. Herfra fortsætter han til Qatar for at mødes med landets emir.

Kushner, der er Trumps svigersøn, har sammen med sine medarbejdere forhandlet en normalisering af forholdet mellem Israel på den ene side og de arabiske lande Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Sudan på den anden.

Ifølge embedsmanden i Det Hvide Hus vil USA's regering forsøge at udvirke flere af den slags aftaler, inden Trump bliver afløst af demokraten Joe Biden som USA's præsident 20. januar.

Fakhrizadeh blev i Vesten regnet som lederen af det militære atomprogram. Et arbejde der ville sætte landet stand til at fremstille atomvåben.

Det samme mente i endnu højere grad Israel. Det har fået analytikere til at gætte på, at Israel kunne stå bag attentatet øst for Teheran fredag.

Saudi-Arabien har endnu ikke ladet sig overtale til officielt at normalisere forholdet til Israel. Trumps regering ser Saudi-Arabien som et vigtigt værn mod Irans indflydelse i Mellemøsten.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, rejste sidste weekend på et historisk, men hemmeligt besøg i Saudi-Arabien. Her mødte han landets kronprins. Med til mødet var også USAs udenrigsminister, Mike Pompeo. Det skriver israelske medier.

Ifølge avisen Wall Street Journal afviste kronprinsen en normalisering. Begrundelsen skulle være, at det vil komplicere forholdet til USA, når Biden indsættes som præsident.

Trump trak i 2017 USA ud af den internationale atomaftale med Iran. Biden har sagt, at han vil søge at genindtræde i aftalen, der skal forhindre, at Iran udvikler atomvåben.

Drabet på den iranske atomekspert har vanskeliggjort det arbejde for USA's næste præsident.

