Trump ser Florida-guvernør som sin mulige vicepræsident i 2024

Donald Trump kan godt lide idéen om at få Ron DeSantis som makker, hvis han stiller op til næste valg.

USA's tidligere præsident Donald Trump vil "helt sikkert" overveje Floridas guvernør, Ron DeSantis, som sin vicepræsidentkandidat, hvis han stiller op til præsidentvalget i 2024.

Det siger han torsdag i et interview med Fox Business ifølge Politico.

- Han er en af mine venner. Jeg gav Ron min støtte, og efter at jeg støttede ham, så blev han skudt afsted som en rumraket.

- Han har gjort det godt som guvernør. Det kan mange folk godt lide. Ron vil helt sikkert blive overvejet. Han er en fantastisk fyr, siger Trump i interviewet.

Rosen fra Trump kommer på et tidspunkt, hvor spekulationerne er vokset omkring, hvorvidt DeSantis selv kan finde på et stille op som præsident.

Trump har endnu ikke annonceret, hvorvidt han vil gå efter endnu en præsidentperiode i 2024. Men han siger torsdag, at han "100 procent sikkert" overvejer det.

Ifølge Politico har den tidligere præsidents ubeslutsomhed midlertidigt frosset feltet af mulige republikanske præsidentkandidater, da alle er bange for at stille op mod Trump, der stadig er voldsomt populær blandt partiets vælgere.

Alt imens er Ron DeSantis' stjerne i Det Republikanske Parti fortsat med at vokse de seneste uger, hvor flere særligt har rost guvernørens modstand mod coronarestriktioner og Floridas håndtering af pandemien.

DeSantis har tidligere beskrevet delstaten som en "oase af frihed" under pandemien, til trods for at myndighederne har registreret over 2,2 millioner smittetilfælde og 35.096 dødsfald med covid-19.

Billedet af Florida som en solstrålehistorie under coronakrisen led desuden et knæk tirsdag, da DeSantis igen blev tvunget til at forlænge nødretstilstanden i delstaten i yderligere 60 dage på grund af smittesituationen.

Ron DeSantis har indtil nu ikke sagt meget om, hvorvidt han selv har ambitioner om at blive præsident.

