Trump siger undskyld til Kavanaugh på vegne af hele USA

Jeg vil altid være en holdspiller, siger højesteretsdommer Brett Kavanaugh under en tale i Det Hvide Hus.

USA's præsident, Donald Trump, gav en undskyldning på vegne af hele USA, da han mandag aften lokal tid tog imod den nyligt udnævnte højesteretsdommer Brett Kavanaugh i Det Hvide Hus.

- Jeg vil gerne begynde på en lidt usædvanlig måde.

- På vegne af hele USA vil jeg gerne sige undskyld til Brett Kavanaugh og hele hans familie, siger Trump ifølge tv-billeder fra CNN.

Forud for sin udnævnelse var Kavanaugh blandt andet blevet anklaget for at have begået et seksuelt overgreb mod professor Christine Blasey Ford ved en fest tilbage i begyndelsen af 1980'erne.

Trump beklager den "forfærdelige smerte", som Kavanaugh-familien i den forbindelse har været igennem.

Kavanaugh siger, at han er taknemmelig for Trumps støtte.

Samtidig understreger han, at han vil gøre sit ypperste for at være fair i sit nye job som højesteretsdommer.

- Jeg vil altid være en holdspiller på holdet, der består af ni (højesteretsdommere, red.), lyder det fra Kavanaugh.

