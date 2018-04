Trump skal drøfte svar på syrisk angreb med May og Macron

Et møde mellem Trump og sikkerhedshold endte uden afgørelse om Syrien. Senere skal han tale med May og Macron.

Præsident Donald Trump har endnu ikke truffet nogen "endelig beslutning", om hvordan USA skal reagere på et formodet kemisk angreb i Syrien.

Det oplyser Det Hvide Hus torsdag eftermiddag lokal tid. Det sker, efter at Trump har holdt møde med sine øverste nationale sikkerhedsrådgivere.

Senere torsdag skal Donald Trump tale med den franske præsident, Emmanuel Macron, og den britiske premierminister, Theresa May, om et muligt svar på det syriske angreb.

Det oplyser talsmand i Det Hvide Hus Sarah Huckabee Sanders.

- Præsident Trump har netop afsluttet et møde med sit nationale sikkerhedshold for at diskutere situationen i Syrien. Der er ikke truffet en endelig afgørelse, siger talsmanden.

- Vi fortsætter med at vurdere efterretningsoplysninger og deltager i samtaler med vores partnere og allierede. Præsidenten vil tale med præsident Macron og premierminister May i aften.

