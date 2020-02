Trump skal forbedre handelsforhold med indisk charmetur

Mandag har Donald Trump indledt et todages besøg i Indien, der skal forbedre samhandlen mellem de to lande.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har mandag morgen dansk tid indledt sit todages besøg i Indien, da han ankom til byen Ahmedabad i delstaten Gujarat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten rejser med sin kone, Melania Trump. Deres besøg har især til formål at styrket handelsforholdet mellem USA og Indien.

Samhandlen har været påvirket af en protektionistisk handelspolitik hos såvel Donald Trump som hans indiske sidestykke, premierminister Narenda Modi.

- Vi ser frem til at komme til Indien. Vi er på vej og mødes inden for få timer, skrev Donald Trump på Twitter før ankomsten til Indien.

Fra amerikansk side er der formentlig utilfredshed med, at man sidste år havde et handelsunderskud på 23,3 milliarder dollar - eller 158,1 milliarder kroner - i handlen med Indien.

Handelsunderskuddet er et udtryk for, at USA har haft en langt større import af varer fra Indien, i forhold til hvad der er blevet eksporteret til landet.

/ritzau/