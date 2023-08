Trump skal forholde sig til Georgia-tiltale 6. september

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump skal møde i retten i forbindelse med en straffesag i delstaten Georgia 6. september.

Det viser retsdokumenter mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her skal han oplyse, hvordan han forholder sig til tiltalepunkterne, skriver mediet CNBC.

Den tidligere præsident er anklaget for forsøg på manipulation af resultatet i delstaten Georgia under præsidentvalget i 2020.

Trump skal møde i retten klokken 9.30 lokal tid.

Et kvarter senere skal hans tidligere advokat Rudy Giuliani møde i retten. Også han skal meddele, hvordan han forholder sig til tiltalepunkterne. Herefter følger de andre tiltalte dagen igennem.

I alt 19 tiltalte meldte sig sidste uge hos myndighederne i Atlanta. 18 af dem blev løsladt mod kaution.

Trump er også anklaget i tre andre straffesager.

Den ene af de sager handler om ulovlig håndtering af hemmeligstemplede dokumenter. Den anden handler om bogføringen af en betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels til gengæld for, at hun tav om en påstået affære.

Og den tredje handler - ligesom Georgia-sagen - om forsøg på at omstøde valget i 2020. Her er der tale om en føderal sag med fire tiltalepunkter, blandt andet at lave en sammensværgelse med det formål at bedrage USA.

De mange sager øger sandsynligheden for, at Trump kommer til at være viklet ind i en række retssager under præsidentvalget i november næste år, hvor han regnes for at være det mest sandsynlige bud på en republikansk kandidat.

Trump har allerede erklæret sig ikke skyldig i de tre sager.

Han har kaldt sagerne politisk motiverede forsøg på at stoppe ham i at genvinde magten.

/ritzau/