Trump standser USA's økonomiske bidrag til WHO

Ifølge USA's præsident har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) været på Kinas side under coronapandemien.

USA's præsident, Donald Trump, indstiller finansieringen til Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Det siger han på sin daglige pressebriefing i Det Hvide Hus natten til onsdag dansk tid.

Trump siger, at han har givet sin administration besked på at stoppe finansieringen som minimum midlertidigt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten har flere gange kritiseret WHO's håndtering af coronasituationen. Han mener, at organisationen burde have betegnet virusset som en pandemi tidligere.

Han mener også, at WHO har været partisk med Kina og fremmet Kinas "misinformation" om virusset, hvilket ifølge ham har ført til et større udbrud end nødvendigt.

Den seneste tilgængelige overførsel viser ifølge nyhedsbureauet NTB, at USA giver 116 millioner dollar til WHO i perioden fra 2020 til 2021. Dertil kommer støtte til forskellige projekter for mellem 100 millioner og 400 millioner dollar om året.

/ritzau/