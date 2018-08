Trump stempler Robert Muellers undersøgelse som ulovlig

Trump langer ud efter Robert Muellers efterforskning af påstået russisk indblanding i valgkampen i 2016.

USA's præsident, Donald Trump, kalder den særlige efterforsker Robert Muellers efterforskning for en "illegal undersøgelse".

Det siger han i et interview med Bloomberg News.

Mueller leder en efterforskning, der blandt andet skal klarlægge, hvorvidt medlemmer af Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter under valgkampen i 2016.

I interviewet siger Trump desuden, at hans justitsminister, Jeff Sessions, ikke har grund til at frygte for sit job. I hvert fald indtil midtvejsvalget i november.

Trump har flere gange kritiseret Sessions, som har erklæret sig inhabil i undersøgelsen af mulig russisk indblanding i valgkampen.

Efter at Sessions har erklæret sig inhabil, er Mueller blevet sat i spidsen for efterforskningen. Trump har blandt andet kaldt efterforskningen for "en heksejagt".

Striden mellem Sessions og Trump blussede op igen i sidste uge.

Trump sagde, at han kun havde udpeget Sessions på grund af hans loyalitet. Derudover anklagede han Sessions for aldrig at have opnået fuldt kontrol over justitsministeriet.

Det fik Sessions til at slå fast, at han at tog kontrol med justitsministeriet, den dag han blev taget i ed. Samtidig understregede han, at ministeriet er hævet over politisk påvirkning.

/ritzau/Reuters