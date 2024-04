Trump stiller kaution på 175 millioner dollar i civil sag

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har stillet kaution på 175 millioner dollar - omkring 1,2 milliarder kroner - i en civil sag i delstaten New York om værdien af sin formue.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Dermed undgår republikaneren indtil videre, at New Yorks justitsminister, Letitia James, begynder at opkræve de over 450 millioner dollar, som Trump er blevet dømt til at betale.

Oprindeligt skulle Trump mandag i sidste uge have stillet kaution på 454 millioner dollar.

Men en appeldomstol udskød håndhævelsen af straffen og beordrede ham til i stedet at stille kaution på 175 millioner dollar inden for ti dage.

Tre dommere ved appeldomstolen skal vurdere Trumps ankesag. Det faktum at kautionen er blevet reduceret, er ingen indikation på udfaldet af ankesagen.

Det er uklart, hvornår ankesagen bliver behandlet.

Ifølge den oprindelige dom fra 16. februar oppustede Trump sin formue for at få bedre lånevilkår.

Trump - den formodede republikanske præsidentkandidat til november - har adskillige gange protesteret over dommen og størrelsen på straffen.

Ekspræsidenten havde store problemer med at skaffe de over 450 millioner dollar, og han risikerede at få værdier beslaglagt, hvis ikke han stillede med pengene.

Der har blandt andet været tale om, at højhuse eller andre ejendomme ville blive beslaglagt.

Trump risikerer stadig at skulle stille med hele beløbet senere, hvis han taber ankesagen.

Trump står over for i alt fire straffesager.

En sag om bogføring af betaling af såkaldte tys-tys-penge til en pornoskuespiller er sat til at starte 15. april.

