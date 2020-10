Trump stiller op til spørgsmål fra Florida-vælgere torsdag

Både Trump og Biden modtager torsdag spørgsmål fra vælgere i stedet for at debattere med hinanden.

USA's præsident, Donald Trump, kommer torsdag i samtale med borgere i Florida.

Det sker, når den amerikanske tv-station NBC News afholder et arrangement med vælgere og Trump i Miami.

I en time vil den amerikanske præsident modtage spørgsmål både fra NBC-vært Savannah Guthrie og fra publikum.

Guthrie vil "moderere en samtale mellem Trump og en gruppe Florida-vælgere", oplyser NBC News.

Begivenheden finder sted, samme aften som Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, deltager i et lignende arrangement i Philadelphia, Pennsylvania, på tv-stationen ABC News.

Biden og Trump skulle have mødt hinanden i deres anden debat torsdag. Men den ligger i stedet 22. oktober. Da Trump blev konstateret smittet med coronavirus, ændrede det i planlægningen.

Arrangementet i Miami finder sted udendørs ved Pérez Art Museum. NBC News oplyser, at retningslinjer fra sundhedsmyndigheder vil blive fulgt.

Derfor vil vært Guthrie og præsidenten holde fysisk afstand til hinanden og publikum. Desuden skal publikum også holde afstand og bære mundbind.

Publikum skal endvidere have svaret på et spørgeskema om symptomer og få deres temperatur taget, før de får lov at komme ind på deres pladser.

Alle ansatte hos NBC News, der er til stede, bliver testet forud for arrangementet.

Den planlagte præsidentdebat torsdag blev aflyst, dagen efter at Trump afviste at deltage i debatten virtuelt.

Det havde Kommissionen for Præsidentdebatter lagt op til, efter at Trump blev konstateret smittet.

Både Florida og Pennsylvania, hvor arrangementerne finder sted, bliver betegnet som svingstater. De kan have afgørende betydning for, hvem der vinder præsidentvalget 3. november.

/ritzau/